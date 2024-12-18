Москва, 18 декабря, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд осудил жителя Севастополя за поджог пункта сбора гумпомощи для Донбасса и попытку подготовить теракт на нефтехранилище, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с отбыванием первых трёх лет в тюрьме. Также ему запрещено заниматься администрированием сайтов в интернете в течение трёх лет», — сказано в сообщении.

По версии следствия, летом 2022 года мужчина поджёг пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса. В августе того же года его задержали сотрудники ФСБ. Затем он пытался поджечь хранилище нефтепродуктов на территории города Севастополя. Для этого он собирался использовать бутылки с зажигательной смесью, которые хранил по месту жительства.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре жителя Севастополя приговорили к 16 годам колонии за подготовку теракта в отношении представителя командования Черноморского флота по указанию украинской стороны.

Задание мужчина получил от Службы безопасности Украины. Куратор передал ему посылку с двумя самодельными бомбами, начинёнными иностранной взрывчаткой массой 2,5 кг. Предполагалось, что исполнитель теракта заложит бомбы под автомобиль и дистанционно приведёт их в действие.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта на одном из объектов транспортной инфраструктуры Севастополя. Был задержан 51-летний житель региона, завербованный СБУ. Предполагалось, что в целях нарушения военных перевозок он совершит подрыв железнодорожного моста в селе Верхнесадовом.