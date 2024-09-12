Севастополь, 12 сентября, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала кадры задержания лиц, готовивших теракт в Севастополе.

кадр из видео

«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры Севастополя в целях нарушения военных перевозок», — сообщила представитель спецслужбы.

По данным ведомства, 51-летний житель региона был завербован сотрудниками службы безопасности Украины (СБУ) для выполнения разведывательных заданий по сбору данных о военных объектах и транспортной инфраструктуре в городе для дальнейшего совершения терактов.

По словам задержанного в марте 2023 года его знакомый, проживающий на Украине, помог связаться с куратором из СБУ. Сперва куратор попросил задержанного сфотографировать железнодорожный мост в Верхнесадовом. После этого мужчина приобрёл аппаратуру для слежения за мостом. Уже в октябре 2023 года куратор дал координаты схрона, в котором находилась взрывчатка для взрыва моста.

Как передавало ИА Регнум, мужчину задержали до совершения подрыва. Задержанному грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

2 сентября сотрудники ФСБ задержали 23-летнего жителя Керчи, который передавал украинским спецслужбам информацию о системе противовоздушной обороны (ПВО) Крыма. Отмечалось, что у задержанного были изъяты средства связи с перепиской с украинским куратором, которая полностью изобличает его преступную деятельность.