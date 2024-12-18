Москва, 18 декабря, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Россия рассматривает как недружественный шаг Еревана решение запретить российскому политологу Андранику Миграняну на въезд в Армению. Об этом 18 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Нина Зотина/РИА Новости Андраник Мигранян

Информация о введённом запрете появилась 15 декабря. Мигранян прибыл в ереванский аэропорт Звартноц, чтобы посетить могилы родителей в Армении. По приезде он узнал, что ему запрещён въезд в страну. Причины такого шага армянские власти не назвали.

«Мы рассматриваем запрет на въезд в Армению Андранику Миграняну как абсолютно недружеский шаг официального Еревана», — сказала Захарова на брифинге.

Она уточнила, что этот шаг расходится со союзническим статусом российско-армянских отношений. Официальный представитель добавила, что Москва, используя двусторонние дипломатические каналы, незамедлительно обратилась к Еревану за разъяснениями по указанному решению.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году Армения запретила въезд депутату Госдумы России Константину Затулину, а также главному редактору RT Маргарите Симоньян.