Ереван, 28 октября, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Решение армянских властей отказать во въезде в страну депутату Госдумы России Константину Затулину не отражает интересы армянского общества и народа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Gov.am Никол Пашинян

«Затулин является политиком, который на протяжении десятков лет защищал армянские интересы, говорил вещи, которые армянской власти не нравились, поэтому они так себя и повели. Они готовы всегда жертвовать государственными интересами ради своих личных. Так же и Маргарита Симоньян выступала не в поддержку действующей армянской власти, поэтому и стала нежелательной гостьей в Армении, даже несмотря на то, что она армянка. Эти власти поступают так со всеми инакомыслящими, хотя притворяются, что они эталоны демократии. Хочу сразу сказать, что это решение не отражает отношение армянского общества и народа. Уверен, что после смены власти в Армении Затулин вновь станет в нашей стране ожидаемой и уважаемой персоной», — сказал эксперт.

Напомним, что 25 октября армянские власти объявили о том, что пребывание в стране Константина Затулина является «нежелательным». Аналогичное решение существует и в отношении главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян.