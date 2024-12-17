Москва, 17 декабря, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Два трупа были обнаружены в автомобиле в Восточном административном округе (ВАО) Москвы. Об этом 17 декабря сообщил источник ИА Регнум.

Машина была припаркована возле дома по адресу: ул. Суздальская, дом 25. Вскрытие автомобиля провели сотрудники МЧС, которые прибыли по сигналу.

На месте происшествия сейчас работают криминалисты.

Как сообщили ИА Регнум, в середине июня в одном из гаражей в Восточном административном округе Москвы был обнаружен труп мужчины. Тело было пристёгнуто наручниками к двери автомобиля.

Страшную находку сделал владелец одного из гаражей, расположенных на Открытом шоссе. После он обратился в полицию. Мужчина рассказал, что сдавал в аренду покойному свой гараж.

В сентябре 2023 года в Измайловском проезде на востоке Москвы были найдены тела водителя и его пассажирки. Трупы находились на заднем сиденье машины. Признаков насильственной смерти не наблюдалось.