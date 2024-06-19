Москва, 19 июня, 2024, 14:41 — ИА Регнум. В Москве в одном из гаражей в ВАО был обнаружен труп мужчины, который был пристёгнут наручниками к двери автомобиля. Полиция устанавливает детали его смерти. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Vladimir Baranov/Global Look Press

18 июня в полицию обратился владелец одного из гаражей, расположенного на Открытом шоссе в Москве. Мужчина сообщил полицейским, что обнаружил в своём гараже тело 44-летнего арендатора. На место происшествия направили оперативную группу. Они осмотрели место происшествия.

«Труп 44-летнего мужчины находился в автомобиле на заднем пассажирском сидении, пристегнутый наручниками к двери. На теле были обнаружены повреждения в виде ссадин головы. Давность наступления смерти около 6 часов», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас полиция проводит проверку по факту обнаружения тела, проводится судебно-медицинская экспертиза. Оперативники изъяли записи видеокамер, на которые могли попасть какие-либо детали произошедшего. По результатам полицейской проверки может быть возбуждено уголовное дело.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в закрытом гараже в Ахтубинске нашли тела обнаженных мужчины и женщины. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление выхлопными газами автомобиля.