Москва, 27 сентября, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Тела двух человек — водителя и его пассажирки — обнаружены ночью в Измайловском проезде на востоке Москвы. Об этом сообщила 27 сентября пресс-служба столичной прокуратуры.

Официальный канал прокуратуры г. Москвы

Автомобиль был припаркован, тела 26-летнего мужчины и 23-летней женщины находились на заднем сиденье. Внешних признаков насильственной смерти нет.

«Тела через стекло автомобиля увидел брат водителя, который и сообщил в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее тело мужчины с признаками насильственной смерти нашли в автомобиле на пандусе аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Правоохранители выяснили, что это 26-летний иностранец. Перед убийством в машине находились ещё три человека.