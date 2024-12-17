Москва, 17 декабря, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Новый год — идеальное время, чтобы дарить эмоции и яркие воспоминания. Близких можно удивить чем-то особенным: походом на необычный спектакль, сертификатом на увлекательное мероприятие или ужином в уютном ресторане.

«Москино»

Одним из вариантов подарка может стать билет на масштабное шоу «Соборная площадь» в кинопарке «Москино». Спектакль рассказывает о подвигах и победе русского народа над польскими захватчиками в Смутное время. Главная героиня, современная девочка Мотя, предлагает зрителям совершить переход в другую историческую эпоху в окружении кинодекораций. Мотя сначала «переносится» в XVII век, а потом чудесным образом перемещается по временам и городам, открывая разные страницы истории России. Для выпуска спектакля собрана сильнейшая творческая команда во главе с режиссером и продюсером Эдуардом Бояковым.

Также в «Москонцерт холле» зрителей ждет премьера сезона — спектакль «Маршрут перестроен» от независимого комедийного театра «Заячий стон». Актёры театра «Заячий стон» используют в постановке элементы интерактива, превращая зрителей в настоящих участников происходящего. «Маршрут перестроен» — это эмоциональный аттракцион в уникальном формате театрального стендапа, где смех переплетается с трогательными моментами. В спектакле объединены сразу несколько жанров: комедия, драма и даже элементы мюзикла.

«Заячий стон»

Другим вариантом подарка могут стать сертификаты от Zapomni. Для ценителей высокого искусства Zapomni представляет подарочные сертификаты в лучшие учреждения культуры, в том числе Мариинский театр и Московскую консерваторию.

В Новом театре можно будет посмотреть спектакль «Гримёр». Он представляет собой путешествие во времени и пространстве в иммерсивном формате. Попав в историческую усадьбу Салтыковых-Чертковых, зрители вовлекаются в жизнь её обитателей, полную драматических событий и приключений. В первой части спектакля зрители, разделившись на четыре группы, перемещаются по пространству усадьбы, во второй — располагаются в традиционном театральном зале, где смотрят неожиданный финал истории.

«Новый театр»

Близким, друзьям или коллегам также можно подарить гастрономические впечатления с сертификатом Present Perfect. Он открывает доступ к более чем 200 лучшим ресторанам в шести городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Калининграде. От уютных авторских кафе до ресторанов высокой кухни — обладатель сертификата сам выбирает, куда пойти и как его использовать: средства можно тратить постепенно, посещая одно или несколько заведений.