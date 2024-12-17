Харьков, Украина, 17 декабря, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины во вторник, 17 декабря, заявила о задержании в пяти регионах «российских агентов», которые якобы вели слежку за объектами ПВО и аэродромами, на которых могут располагаться истребители F-16.

Telegram/Служба безопасности Украины

Речь идёт о Харьковской, Сумской, Николаевской, Одесской областях, а также о временно оккупированной киевским режимом части Запорожской области.

Некоторые из задержанных ранее дезертировали из рядов ВСУ, сказано в сообщении в Telegram-канале СБУ. Задержанным предъявили обвинения по двум статьям Уголовного кодекса, в том числе по статье о государственной измене.

Как передавало ИА Регнум, в марте президент России Владимир Путин заявил, что поставки F-16 Киеву не поменяют ситуацию в зоне спецоперации, их будут уничтожать, как и другую западную технику. Глава государства подчёркивал, что американские истребители будут для России законной целью, если их направят против неё с аэродромов в третьих странах.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что F-16 способны нести ядерные заряды и российские военные не будут разбираться, оборудован ли каждый такой истребитель под доставку ядерных вооружений. По словам министра, сам факт появления их у ВСУ будет расцениваться как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.