Москва, 17 декабря, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Группа «ФосАгро» стала генеральным спонсором Первого международного товарищеского турнира по футболу слепых среди профессиональных команд стран БРИКС+. Игры пройдут с 18 по 20 декабря в Москве, в манеже «Динамо Арена». Участниками соревнований станут восемь профессиональных команд из стран объединения.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Для спортсменов из России турнир станет возможностью соревноваться с международными командами на высоком профессиональном уровне после того, как в марте 2022 года Международная ассоциация спорта слепых (IBSA) отстранила команду нашей страны от участия в Чемпионате Европы по футболу слепых. Турнир — одна из первых инициатив Гражданского совета БРИКС, создание которого поддержали лидеры стран объединения в Казанской декларации по итогам XVI Саммита БРИКС. Мероприятие пройдет при содействии Министерства иностранных дел РФ.

«Мы уверены, что организация турнира не только создаст прецедент альтернативных профессиональных соревнований, позволит слепому футболу в России продолжить развитие на уровне мировых лидеров, но также даст возможность популяризировать слепой футбол как массовый вид спорта и даст шанс слепым мальчишкам и девчонкам жить активной социальной жизнью», — отметил президент Федерации слепых футболистов Николай Береговой.

«ФосАгро» с 2019 года возглавляет российскую часть рабочей группы по сельскому хозяйству Делового совета БРИКС. Компания активно наращивает поставки удобрений странам объединения — за последние пять лет они выросли в 2,2 раза. Сегодня «ФосАгро» — поставщик каждой пятой тонны фосфорных удобрений, импортируемых странами БРИКС. Компания также поддерживает гуманитарные инициативы в странах блока и развитие детско-юношеского спорта и спорта высоких достижений. На протяжении многих лет «ФосАгро» выступает генеральным партнёром Всероссийской федерации художественной гимнастики и Федерации шахмат России, а также оказывает содействие Фонду поддержки олимпийцев России, Федерации лыжных гонок России, Федерации регби России. Компания помогает местным спортивным командам — баскетбольному клубу «Автодор» (Саратов), волейбольным клубам «Протон-Саратов» и «Северянка» (Череповец), команде по гаревому спидвею СК «Турбина» (Балаково). «ФосАгро» также является партнёром Паралимпийского комитета России, внося свой вклад в международные успехи российского спорта.

С 2003 года ключевой социальной программой «ФосАгро» является проект «Детям России — образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД). Во всех регионах присутствия «ФосАгро» в рамках ДРОЗДа действуют 80 секций по 30 видам спорта, открыты творческие студии и классы дополнительного образования. В них на постоянной основе бесплатно занимаются почти восемь тысяч детей. Всего за 20 лет школу ДРОЗДа прошли более 150 тысяч воспитанников. «ФосАгро» также уделяет значительное внимание развитию физической культуры среди работников, их семей и жителей регионов присутствия. На территории всех предприятий действуют бесплатные спортивные комплексы, в городах компания строит и реконструирует спортивные объекты.