Киев, 17 декабря, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Попытки вынести импичмент избранному президенту США Дональду Трампу связаны с Украиной. Такое мнение 17 декабря высказал бывший министр иностранных дел страны Вадим Пристайко.

Global Look Press/Allison Robbert — Pool via CNP/Keystone Press Agency

«Трамп не сможет забыть, что против него дважды пытались применить импичмент. В истории Соединённых Штатов такого ещё не было. Он первый, и это всё связано с Украиной», — подчеркнул экс-глава внешнеполитического ведомства интервью «РБК-Украина».

По его слова, вопрос о вине Украины в этих событиях является сложным. Однако если бы Киев вёл себя осторожнее, то, вероятно, этого бы удалось избежать, считает политик.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп стал единственным президентом США, который дважды подвергался процедуре импичмента, при этом второй раз уже после того, как покинул пост главы государства. В первый раз демократы предприняли попытку организации импичмента Трампу в 2019 году. Американскому лидеру было предъявлено обвинение сразу по двум пунктам: в превышении полномочий и воспрепятствовании Конгрессу.

Скандал, который стал поводом для разговоров об импичменте Трампу, разгорелся из-за телефонного разговора главы Белого дома с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который состоялся в июле 2019 года. Президента заподозрили в том, что он добивался от своего украинского партнёра расследования действий сына экс-госсекретаря Джозефа Байдена в обмен на оказание Украине финансовой и военной помощи. Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского только 25 сентября после скандальной утечки беседы двух политиков.

Нижняя палата утвердила обвинения, однако Сенат оправдал Трампа в начале 2020 года.

В январе 2021 года палата представителей вынесла импичмент Трампу из-за высказываний 6 января, которые были определены как подстрекательство к мятежу. После обращения политика к сторонникам начались беспорядки, а часть граждан ворвалась в здание Конгресса, где в это время шло заседание, посвящённое утверждению итогов голосования на президентских выборах.

13 февраля 2021 года Сенат Конгресса США оправдал Трампа в рамках процесса по импичменту. Согласно промежуточным результатам голосования, импичмент не набрал двух третей голосов законодателей, необходимых для вынесения обвинительного заключения. Вторая попытка объявить импичмент Трампу провалилась.

Газета The Hill сообщила 13 ноября, что избранный президент США Дональд Трамп демонстрирует симпатию к российскому лидеру Владимиру Путину, а Зеленского презирает и намерен заставить его начать переговоры с Россией.