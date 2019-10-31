Вашингтон, 31 октября, 2019, 19:40 — ИА Регнум. Члены палаты представителей Конгресса США одобрили резолюцию, которая официально запускает процедуру импичмента действующего президента США Дональда Трампа. Голосование состоялось сегодня, 31 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос

Согласно этой резолюции расследование о возможности вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу переходит к публичной фазе. Это и есть запуск процедуры импичмента.

За эту резолюцию проголосовали 232 конгрессмена. Против выступили 196.

Палата представителей предписывает комитетам по разведке, финансовым услугам, иностранным делам, надзору и реформе, доходам и расходам, а также юридическому продолжать все расследования действий президента США Дональда Трампа.

Напомним, что демократы в Конгрессе обвинили Трампа в том, что он якобы воспользовался своим служебным положением и давил на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование против возможного конкурента Трампа на выборах президента — экс-вице-президента Джо Байдена.

Трамп, однако, отвергает все обвинения и считает, что демократы сошли с ума и хотят устроить государственный переворот.