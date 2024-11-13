Вашингтон, 13 ноября, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп демонстрирует симпатию к российскому лидеру Владимиру Путину, а главу киевского режима Владимира Зеленского презирает и намерен заставить его начать переговоры с Россией. Соответствующий материал был опубликован в газете The Hill.

TASS/ Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix via ZUMA Press Wire

По мнению обозревателя издания, Трамп не испытывает «тёплых чувств» к Зеленскому из-за скандала с расследованием деятельности сына президента Джо Байдена Хантера на Украине, который чуть не привёл к его импичменту в 2019 году. Из-за неприязни к главе киевского режима Трамп намерен сократить финансирование Украины и подтолкнуть Зеленского начать переговоры с российской стороной, отмечается в публикации, распространённой в понедельник, 11 ноября.

Как уточняется, отказ Трампа продолжать поддержку Украины и его хорошее отношение к Путину вызывают обеспокоенность в некоторых политических кругах.

Как передавало ИА Регнум 9 ноября, замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москва готова выслушать предложения Трампа по урегулированию ситуации на Украине. По словам дипломата, многие предложения избранного республиканца выглядят сугубо как предвыборная риторика, поэтому надо исходить из конкретных действий новой администрации США.

Путин 7 ноября поздравил Трампа с победой на выборах. Он заявил, что готов вести дискуссию с ним и не считает «зазорным» позвонить ему первым. Россия будет работать с любым президентом США, которого выберет американский народ, подчеркнул глава российского государства.