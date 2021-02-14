Вашингтон, 14 февраля, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Сенат Конгресса США оправдал 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по делу об импичменте. Только 57 сенаторов из 100 поддержали импичмент Трампу при необходимом минимуме в 67 голосов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Напомним, что Трамп стал первым президентом США, который подвергся процедуре импичмента дважды, причем второй раз — уже после сложения полномочий по истечении их срока. Оба раза импичмент не прошел через Сенат Конгресса, где Республиканская партия сохраняет прочные позиции.

Второй раз Трампа хотели подвергнуть процедуре импичмента из-за событий 6 января 2021 года, когда толпы сторонников ещё действующего президента направились к Капитолию в Вашингтоне, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Трамп не признал результаты выборов, так как на них были существенные нарушения, но в результате политической борьбы он не смог добиться пересмотра итогов выборов в ряде спорных штатов.

6 января в Капитолии произошли столкновения сторонников Трампа с силовиками, при этом из здания были эвакуированы все сенаторы и конгрессмены, а в здание вошли простые граждане. Имели место и провокации со стороны группы лиц, возможно, аффилированных с Демократической партией, чтобы дискредитировать сторонников Трампа. По итогам событий 6 января Трамп потерял возможность не признавать итоги выборов президента, а демократы начали добиваться его импичмента, но это им в итоге не удалось.