Москва, 17 декабря, 2024, 18:12 — ИА Регнум. На сцене «ВТБ Арены» в Москве состоялась XXIX церемония вручения премии «Золотой граммофон». В этом году «Золотой граммофон» играл на контрастах. Классические выступления сочетались с танцами, сгенерированными нейросетью, а симфоническая музыка — с новыми песнями известных артистов.

Пресс-служба «Русской медиагруппы» Статуэтки «Золотого граммофона»

Впервые гостем и номинантом «Золотого граммофона» стал художественный руководитель Мариинского театра и генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев. Маэстро управлял симфоническим оркестром во время исполнения Еленой Север и солистом Мариинского театра Романом Широких патриотической проникновенной композиции на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой «Верните память».

Пресс-служба «Русской медиагруппы» Елена Север

Самая молодая балерина — прима Большого театра Елизавета Кокорева — исполнила танец на композицию, сгенерированную нейросетью SymFormer в пространстве, созданном нейросетью «Кандинский». Все это стало возможным благодаря новым сервисам «Сбера».

Пресс-служба «Русской медиагруппы» Номер Александра Шоуа

Артист Юрий Антонов выступил с премьерой песни «Сладкий мёд», а восходящая звезда Александра Воробьева — с новым прочтением хита «Забудь». Основатель группы «Земляне» Владимир Киселев исполнил соло на барабанах под невероятные пиротехнические эффекты, а Дима Билан и Мари Краймбрери воспарили под потолок арены на крошечной платформе. В свою очередь, трио Юрия Киселева, Владимира Киселёва и Григория Лепса продемонстрировало связь поколений.

Пресс-служба «Русской медиагруппы» Юрий Антонов

Дмитрий Маликов приоткрыл для зрителей тайны закулисья, начав петь прямо на подземной парковке «ВТБ-Арены», пройдя техническую зону и зону гримерных, обычно скрытую от посторонних глаз.

Сценарий шоу дополняли ведущие церемонии Марина Кравец и Тимур Батрутдинов. «Русское радио» на сцене представил звезда радиостанции Антон Юрьев. Диалоги ведущих, их объявления артистов соединили номера в единую драматургию. За кулисами за атмосферу отвечала специально созданная для церемонии выездная студия «Русского радио», где номинантов и гостей встречали ведущие радиостанции.

Пресс-служба «Русской медиагруппы» Марина Кравец, Тимур Батрутдинов

Часть номеров «Золотого граммофона» исполнялись на сцене, а некоторые — на специальном островке в самом центре партера, благодаря чему звезды становились ближе к своим слушателям. Артисты с радостью спускались в зал, пели, проходя между рядов и вовлекая зрителей в шоу.

Пресс-служба «Русской медиагруппы» Студия «Русского радио»

Статуэтки «Золотого граммофона» впервые были выполнены с использованием уральского самоцвета малахита. Рисунок каждого камня уникален и ни разу не повторяется. Таким образом, каждый лауреат получил уникальную статуэтку.

Пресс-служба «Русской медиагруппы» группа «Земляне»

На малахитовом постаменте выделялся «Зеленый граммофон», который традиционно вручается в рамках «Зеленой инициативы» «Русской медиагруппы» в особой номинации — исполнителю, подающему правильный пример экологичного поведения своей аудитории. В этом году лауреатом в номинации стала певица Алсу. Статуэтку на сцене ей вручила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Пресс-служба «Русской медиагруппы» MAER

Благодаря современным тысячи поклонников русской музыки смогли увидеть церемонию: лучшие моменты транслировались на крупнейших столичных медиафасадах MAER. Фрагменты концерта и красной дорожки церемонии вручения премии «Золотой граммофон» можно было увидеть в самых разных уголках столицы. Возможность посмотреть церемонию в режиме реального времени также получила многомиллионная аудитория социальной сети «ВКонтакте», на площадке которой осуществлялась онлайн-трансляция.