Москва, 16 декабря, 2024, 18:45 — ИА Регнум. На столичной «ВТБ Арене» прошла XXIX церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Шоу в режиме реального времени смогло посмотреть гораздо больше зрителей, чем вместил концертный зал, так как лучшие моменты транслировались на крупнейших столичных медиафасадах МАЕР.

«Русская медиагруппа» В Москве состоялась XXIX церемония вручения премии «Золотой граммофон»

Самые большие рекламные поверхности Москвы на один вечер превратились в сцену концертного зала. Лучшие фрагменты концерта и красной дорожки церемонии вручения премии «Золотой граммофон», а также награждение лауреатов можно наблюдать по всей столице. Охват трансляции на медиафасадах составил 920 тысяч.

«Медиахолдинг МАЕР уже традиционно поддерживает премию. Цифровые приглашения на это грандиозное событие на наших медиаэкранах увидели шесть миллионов человек», — рассказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор. Он добавил, что в этом году впервые в режиме реального времени на медиаэкранах показали лауреатов церемонии на уличных телевизорах.

«Русское радио» развивает мульти-платформенную коммуникацию с аудиторией. Наше партнёрство с оператором наружной рекламы МАЕР демонстрирует то, как большие данные в соединении с традиционной outdoor рекламой и зрелищным контентом позволяют расширить контакт со зрителем и создать абсолютно новый формат взаимодействия», — заявил управляющий директор «Русской медиагруппы» Дмитрий Медников. Он отметил, что с каждым годом сотрудничество компаний становится всё более широким и продуктивным.