Санкт-Петербург, 17 декабря, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Религиозная группа «Саентологическая церковь города Санкт-Петербурга» признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в РФ. Об этом сообщила 17 декабря пресс-служба петербургской прокуратуры.

Иван Шилов ИА Регнум

Надзорное ведомство требовало признать церковь сайентологов экстремистской организацией в связи с той деятельностью, которую она проводила в городе долгое время. Работа организации была направлена на возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства лиц, выделенных по признаку принадлежности к социальным группам. Кроме того, церковь призывала не соблюдать общественные правила и законы.

«Её участники распространяли литературу, признанную в установленном законом порядке экстремистской», — добавили в прокуратуре.

Иск о признании группы экстремистской организацией и запрете её деятельности в России суд удовлетворил в полном объёме. Решение суда сразу же вступило в силу. Ранее в отношении участников группы был вынесен обвинительный приговор, указано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, судебный процесс по «делу сайентологов» проходил в Петербурге в 2020–2023 годах. Лидеров организации обвиняли в экстремизме, незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов. Свою вину подсудимые не признавали и именовали себя «узниками совести».

В результате, как информировала объединённая пресс-служба судов города, духовному лидеру группы Ивану Мацицкому назначили 6,5 года колонии общего режима, однако наказание было сочтено отбытым. Ещё четыре фигуранта получили штрафы в размере от 600 тыс. до 1,3 млн рублей.

В августе 2022 года с организации, которая хранила с целью распространения запрещённую литературу сайентологической направленности, взыскали штраф в размере 500 тыс. рублей.