Москва, 17 декабря, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Нанятые Киевом агенты ведут слежку за людьми в глубоком тылу России, заявил военный корреспондент Александр Коц, комментируя теракт против главы войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС Последствия взрыва в жилом доме на Рязанском проспекте, где погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник

«Совершенно очевидно, что у нас в тылу действует агентура противника, которая ведёт слежку за разными людьми через набранных по объявлению одноразовых «пинкертонов», — написал журналист в своём Telegram-канале.

По оценкам военкора, на данный момента линия фронта в конфликте с Украиной проходит в том числе и в глубоком тылу России. Коц призвал «превратить в минное поле» украинский тыл, чтобы «ходили и оглядывались».

Он также рассказал, что и сам неоднократно попадал под наблюдение «детективов». Незнакомец следил за его домом, полагая, что расследует случай супружеской измены.

Как передавало ИА Регнум, генерал Кириллов погиб утром 17 декабря в результате взрыва возле жилого комплекса «Среда» на Рязанском проспекте. Смертельные ранения получил и его помощник, оба скончались на месте до приезда скорой.

Позже в столичном СК информировали о возбуждении уголовного дела по факту взрыва. Установление обстоятельств инцидента контролирует прокуратура.