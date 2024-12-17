Москва, 17 декабря, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин назначен на пост гендиректора. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале президентской платформы.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Сообщается, что Бетин продолжит осуществлять управление платформой, за которое отвечал на предыдущей должности с 15 мая 2024 года. В заявлении отмечается, что новый гендиректор также сохранит пост ректора Мастерской управления «Сенеж», который занимет с февраля 2023 года.

На должности гендиректора Бетин сменит Алексея Комиссарова, которому предложили стать главой правления организации.

«Россия — страна возможностей» — платформа, созданная по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года для объединения кадровых, социальных и образовательных проектов со всей страны.

Как ранее передавало ИА Регнум, президентская платформа «Россия — страна возможностей» 22 мая отметила шесть лет со дня подписания президентом России указа о её создании. Сообщается, что за это время в конкурсах, проектах и олимпиадах приняли участие жители всех регионов России и 150 стран мира.

Отмечается, что с момента основания платформа следует миссии — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого человека, независимо от его возраста, профессии и региона проживания. Выпускниками платформы являются люди от 5 до 108 лет, семейные династии. Благодаря её работе показатель веры в возможности самореализации молодёжи вырос до уровня 80%.

Кроме того, на 30 мая 2024 года площадка собрала более полумиллиона россиян. По данным платформы, за шесть лет было проведено свыше 70 исследований, в опросах платформы приняли участие порядка 560 тысяч россиян.

Согласно данным площадки, сотрудники отслеживают результаты работы, опираясь на национальные и международные рейтинги, например «Глобальный рейтинг конкурентоспособности талантов» (индекс вклада государств в развитие человеческого капитала). С момента основания платформы положение России в рейтинге выросло на 84 пункта по критерию «Доступ к возможностям роста», на 64 пункта по критерию «Лёгкость поиска квалифицированных кадров» и на 23 пункта по критерию «Привлечение талантов».