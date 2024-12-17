Москва, 17 декабря, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об ужесточении наказания за вовлечение детей в совершение преступлений.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Так, ужесточается ответственность за вовлечение в преступления лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также двух и более несовершеннолетних. В данном случае максимальный срок лишения свободы составит девять лет.

Наказание до 10 лет предусмотрено в случае совершения преступления с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу. Или же если с участием лица, не достигшего 18 лет, было совершено тяжкое или особо тяжкое преступление.

Аналогичная мера наказания распространяется на совершение преступления по мотивам идеологической, расовой, политической, национальной или религиозной ненависти.

Соответствующие изменения вносятся в ст. 150 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления») и ст. 151 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий») Уголовного кодекса РФ.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре Госдума в первом чтении приняла законопроект, который направлен на ужесточение уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации разработать меры профилактики преступлений и других негативных явлений в молодёжной среде.

В этом вопросе крайне важно проявить всесторонний и системный подход, результаты борьбы с преступностью должны улучшаться ежегодно, отметил глава государства.