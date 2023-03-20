Путин потребовал создать системный подход к профилактике преступлений среди молодежи

Москва, , 14:44 — REGNUM Администрации президента России и правительству РФ поручено разработать меры профилактики преступлений и других негативных явлений в среде молодежи. Об этом 20 марта заявил российский лидер Владимир Путин на коллегии МВД.

Расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел. kremlin.ru

Он отметил, что к заблаговременным действиям, которые предупреждают подростковую преступность, нужно относиться очень серьёзно.

«Крайне важен всесторонний, системный подход, поэтому поручил правительству и администрации президента России разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных проявлений в молодежной среде», — сказал Путин.

Президент добавил, что каждый год должны улучшаться результаты борьбы с преступностью в России.

Стоит отметить, что Путин в декабре 2022 года поручил администрации президента и правительству страны «разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде».

Читайте ранее в этом сюжете: Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии МВД. Главное