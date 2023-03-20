Путин поручил разработать меры профилактики преступлений среди молодежи
Москва, 20 марта 2023, 14:44 — REGNUM Администрации президента России и правительству РФ поручено разработать меры профилактики преступлений и других негативных явлений в среде молодежи. Об этом 20 марта заявил российский лидер Владимир Путин на коллегии МВД.
Он отметил, что к заблаговременным действиям, которые предупреждают подростковую преступность, нужно относиться очень серьёзно.
«Крайне важен всесторонний, системный подход, поэтому поручил правительству и администрации президента России разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных проявлений в молодежной среде», — сказал Путин.
Президент добавил, что каждый год должны улучшаться результаты борьбы с преступностью в России.
Стоит отметить, что Путин в декабре 2022 года поручил администрации президента и правительству страны «разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде».
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