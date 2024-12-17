Киев, 17 декабря, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины резко прокомментировало инициативу Белоруссии по участию Минска в переговорах об урегулировании украинского конфликта. Сообщение с реакцией на эту идею 17 декабря внешнеполитическое ведомство опубликовало в Telegram-канале.

Максим Гучек/БелТА/ТАСС

«Министерство иностранных дел Украины с удивлением восприняло заявление чиновника белорусского внешнеполитического ведомства о том, что Белоруссия якобы претендует на «место за столом мирных переговоров», ― отметили в МИД.

В украинском ведомстве добавили, что белорусские чиновники могут претендовать на привлечение к международно-правовой ответственности «за преступление агрессии против Украины».

Замглавы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич 16 декабря заявил, что Минск претендует на участие в мирных переговорах по Украине. Он напомнил, что белорусская сторона изначально предпринимала миротворческие шаги по предотвращению эскалации на Украине. По его словам, Белоруссия как никто другой заинтересована в скорейшем мирном урегулировании конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко 22 декабря заявил, что ни США, ни Европа не помогут России и Украине договориться. Он подчеркнул, что три славянских народа должны договориться между собой. По его словам, встреча должна состояться в Минске.

Глава государства подчеркнул, что интересы Белоруссии также должны быть учтены. Белоруссия не хочет эскалации конфликта, поскольку не хочет, чтобы боевые действия шли на её территории, и поэтому старается оказывать содействие для начала мирного урегулирования, добавил Лукашенко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 декабря указал на то, что Россия и Белоруссия выступают за равную безопасность для всех. При этом он подчеркнул, что у Киева другая позиция. Украина хочет обеспечить свою безопасность за счёт других, отметил представитель Кремля.

Депутат Рады Артём Дмитрук 11 декабря предложил России, США и Белоруссии самостоятельно решить дальнейшую судьбу Украины. По его словам, Украина стала слабой, потеряла свою субъективность и суверенитет.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам. Президент России Владимир Путин ранее указал, что одним из условий для диалога Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.