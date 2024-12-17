Москва, 17 декабря, 2024, 12:04 — ИА Регнум. На Землю обрушилась магнитная буря класса G1, однако она будет непродолжительной. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Максим Блинов/РИА Новости

«В 8 часов 21 минуту по московскому времени на Земле началась слабая магнитная буря класса G1. По данным прогностических центров, магнитная буря будет непродолжительной», — указал специалист.

По его словам, причиной этой бури стал поток более плотного и быстрого, чем обычно, солнечного ветра.

Как передавало ИА Регнум, в конце ноября на Землю обрушились сперва слабая магнитная буря уровня G1, а затем более сильная шестибалльная волна уровня G2. При этом по прогнозу на декабрь ожидалось, что магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии практически до конца года.

В начале октября на Солнце произошла вспышка уровня Х, которая вызвала выброс плазмы в направлении Земли и магнитную бурю. По словам учёных, это произошло точно по линии Солнце — Земля, при этом геометрические размеры выброса превысили возможные погрешности расчётов.

Позднее, 28 октября, до Земли долетело облако плазмы со скоростью около 600 км/с и температурой около 700 тыс. градусов. Два активных пятна 3842 и 3848 находятся на стороне Солнца, видимой с Земли, которые стали причиной мощных магнитных бурь в начале месяца.