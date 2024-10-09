Москва, 9 октября, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Сильная вспышка Х уровня произошла на Солнце, спровоцировав выброс плазмы в направлении Земли, что может привести к магнитной буре к концу недели. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

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По данным учёных, максимум вспышки был достигнут в 04:58.

«Снова был зарегистрирован крупный выброс плазмы, причём на этот раз его конфигурация, независимо от того, что покажут модели, по сути, исключает возможность «промахнуться» мимо Земли. Плазма выброшена точно по линии Солнце — Земля, а главное, геометрические размеры выброса превышают возможные погрешности расчётов. Вещество придёт где-то на стыке пятницы (11 октября) и субботы (12 октября)», — сообщили астрономы.

В лаборатории уточнили, что вспышка произошла в появившемся 10 дней назад пятне на севере Солнца, что может говорить о вероятности супервспышек в будущем. При этом сама вспышка не стала рекордной, добавили астрономы.

Как передавало ИА Регнум, 8 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о сильной магнитной буре на Земле.

2 и 3 октября на Солнце зафиксировали две мощные вспышки максимального класса Х–Х7,1 и Х9, и на тот момент группа пятен №3842 находилась поблизости от линии Солнце — Земля, из-за чего два выброшенных вспышками облака солнечной плазмы должны были дойти до Земли и вызвать на ней сильные и продолжительные магнитные бури.