Новосибирск, 28 октября, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Утром в понедельник до Земли долетело облако солнечной плазмы, магнитная буря ещё не наступила, однако она может начаться через некоторое время. Об этом 28 октября заявили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«До Земли с утра долетело второе «обещанное» облако плазмы. Фронт выброса был довольно резким, и по этой причине момент прихода оказался измерен довольно точно — около 07:15 по московскому времени. Вещество пришло почти точно по прогнозу с погрешностью менее часа», — говорится в публикации.

Ученые добавили, что вероятность магнитной бури высока, так как воздействие от облака плазмы сильное.

«Бурь пока нет (магнитное поле Земли держится), хотя воздействие, в целом, сильное, несмотря на то, что удар и идёт краем. Тем не менее, вряд ли этой «прочности» хватит на весь день, так что, скорее всего, через некоторое время о буре объявим. Вероятности полярных сияний в европейской части сегодня вечером почти ноль», — сообщили в лаборатории.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября на Солнце зафиксировали вспышку самого высокого класса X. В Институте прикладной геофизики тогда заявили, что уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли достиг показателя R3 — «сильно».