Москва, 28 ноября, 2024, 08:46 — ИА Регнум. На Земле 28 и 29 ноября прогнозируются сильные магнитные бури. Об этом сообщила на своём сайте лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Zuma\TASS

Отмечается, что поздно вечером 28 ноября ожидается слабая магнитная буря уровня G1. После 06:00 мск 29 ноября на Землю обрушится более сильная шестибалльная волна уровня G2, которая будет продолжаться до 12:00 мск.

При этом по прогнозу на декабрь после бури 29 ноября магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии практически до конца года.

Как сообщало ИА Регнум, а начале октября на Солнце произошла вспышка уровня Х, которая вызвала выброс плазмы в направлении Земли и магнитную бурю. По словам учёных, это произошло точно по линии Солнце — Земля, при этом геометрические размеры выброса превысили возможные погрешности расчётов.

Позднее, 28 октября, до Земли долетело облако плазмы со скоростью около 600 км/с и температурой около 700 тыс. градусов. Два активных пятна 3842 и 3848 находятся на стороне Солнца, видимой с Земли, которые стали причиной мощных магнитных бурь в начале месяца.