Москва, 17 декабря, 2024, 08:07 — ИА Регнум. Установление обстоятельств инцидента на Рязанском проспекте в городе Москве, в результате которого погибли двое мужчин, контролирует столичная прокуратура. Об этом сообщила 17 декабря пресс-служба надзорного ведомства.

Известия/Павел Волков

«На месте работу правоохранительных органов координирует прокурор Юго-Восточного административного округа Борис Григорьев», — уточнили в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Кроме того, ведомство контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого по данному факту.

Как передавало ИА Регнум, утром 17 декабря в Москве в многоквартирном жилом доме прогремел взрыв. Погибли два человека. Инцидент случился на Рязанском проспекте. По словам жильцов, они слышали взрыв. Затем люди увидели машину и около неё двоих мужчин без сознания.

По факту взрыва в Москве возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства ЧП, назначены экспертизы. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления.