Оттава, 17 декабря, 2024, 01:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо возможно покинет свой пост, если вице-премьер и министр финансов Христи Фриланд уйдёт из правительства страны. Об этом сообщил телеканал CTV.

Steve Jurvetson Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

По информации СМИ, Трюдо завил об этом коллегам в ходе состоявшегося 16 декабря совещания. Есть вероятность, что он может выступить в парламенте.

Фриланд заявила, что покинет кабмин, так как Трюдо решил лишить её должности, переведя на другую работу в правительстве.

18 декабря премьер проведёт перестановки в своём кабмине.

Трюдо ещё с 2023 года начали критиковать соотечественники из-за продолжающегося повышения цен и роста стоимости жизни.

Как сообщало ИА Регнум, Джастина Трюдо призвал уйти с поста лидера правящей Либеральной партии его однопартиец, депутат Шон Кейси.

По мнению Кейси, представляющего в парламенте Шарлоттаун (провинция Остров принца Эдуарда), Трюдо пришло время уйти в отставку. Депутат отметил, что таково и желание избирателей, с которыми он общался последнее время.

Трюдо обвинил канадских депутатов в гомофобных комментариях в его адрес во время заседания в зале палаты общин.