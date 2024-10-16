Оттава, 16 октября, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Премьер-министра Канады Джастина Трюдо призвал уйти с поста лидера правящей Либеральной партии однопартиец политика и депутат Шон Кейси. Соответствующее заявление Кейси сделал 15 октября в эфире телеканала CBC.

Steve Jurvetson Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

По мнению Кейси, представляющего в парламенте Шарлоттаун (провинция Остров принца Эдуарда), Трюдо пришло время уйти в отставку. Депутат отметил, что таково и желание избирателей, с которыми он общался последнее время.

Отмечается, что Кейси стал первым политиком-либералом, открыто призвавшим Трюдо покинуть пост лидера возглавляемой им политической силы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер-министр Канады Трюдо обвинил канадских депутатов в гомофобных комментариях в его адрес во время заседания в зале палаты общин.

Также сообщалось, что Джастин Трюдо произнёс нацистский лозунг во время фотографирования на саммите по Украине в швейцарском Бюргенштоке. В какой-то момент стоявший рядом с главой киевского режима Владимиром Зеленским канадский премьер выкрикнул приветствие украинских националистов. При этом часть делегатов и глав государств поддержали Трюдо и повторили его слова, в том числе глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.