Оттава, 26 сентября, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил канадских депутатов в гомофобных комментариях в его адрес во время заседания в зале палаты общин, передаёт CBC News.

Global Look Press/Luiz Rampelotto/EuropaNewswire

Инцидент начался после вопроса лидера консерваторов Пьера Пуальевра о дорогостоящей покупке Трюдо для своего генерального консула Тома Кларка в Нью-Йорке. Сообщается, что канадский премьер приобрёл квартиру за девять миллионов канадских долларов.

В частности, депутат упомянул наличие в квартире медной ванны ручной работы. Затем Пуальевр спросил премьера Канады, посещал ли он Кларка в новой резиденции во время его недавней поездки в США. Вслед за этим вопросом один из парламентариев предположил, что Джастин Трюдо уже искупался в этой ванне вместе с Томом Кларком.

Трюдо гневно опроверг поступающие реплики, после чего спикер палаты предложил политикам взять обидные высказывания назад. Премьер Канады заявил, что сделает это, но только в том случае, если оппозиционер, намекнувший на его гомосексуальность, «встанет и возьмет на себя ответственность» за сказанное.

Ранее ИА Регнум передавало, что Джастин Трюдо произнёс нацистский лозунг во время фотографирования на саммите по Украине в швейцарском Бюргенштоке. В какой-то момент стоявший рядом с главой киевского режима Владимиром Зеленским канадский премьер выкрикнул приветствие украинских националистов. Реакция большинства собравшихся выражала недоумение. Однако некоторые делегаты и главы государств поддержали Трюдо и повторили его слова, в том числе глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.