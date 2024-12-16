Москва, 16 декабря, 2024, 18:40 — ИА Регнум. После назначения Александра Хинштейна врио губернатора Курской области на его прежний пост главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи был выдвинут его первый зампред Сергей Боярский. Проект постановления об этом внесен в Госдуму.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Сергей Боярский

«Избрать депутата Государственной думы Боярского Сергея Михайловича на должность председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, освободив его от должности первого заместителя председателя указанного комитета Государственной думы», — говорится в документе.

Рассмотреть его кандидатуру предложено на заседании 17 декабря.

В 2016 году Сергей Боярский избрался в Госдуму по спискам «Единой России» от Санкт-Петербурга. В 2018 году стал зампредом комитета по информационной политике, а в 2019 году — первым зампредом. В 2021 году был избран в действующий созыв ГД. Депутат является сыном российского актёра театра и кино Михаила Боярского.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 6 декабря назначил Хинштейна врио губернатора Курской области. Президент подчеркнул, что главная задача в регионе — организовать работу по помощи людям, которые нуждаются в ней сейчас и будут нуждаться в ближайшем будущем.

Хинштейн в свою очередь выразил надежду, что сумеет выполнить поставленные задачи. Он добавил, что понимает, насколько непростая ситуация сложилась в Курской области.