Москва, 16 декабря, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Россия не бряцает ядерным оружием, а ведёт политику ядерного сдерживания. Об этом 16 декабря на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России заявил президент РФ Владимир Путин.

(сс) Michał Siergiejevicz

Глава государства напомнил об уточнении базовых принципов применения ядерного оружия, изложенных в обновлённых «Основах государственной политики в области ядерного сдерживания».

«Хочу подчеркнуть ещё раз, чтобы никто нас не обвинял в том, что мы бряцаем ядерным оружием. Это — политика ядерного сдерживания», — подчеркнул Путин.

Он также отметил, что переоснащение армии и флота России на современные образцы вооружения и техники идёт ускоренными темпами, в том числе и в стратегических ядерных вооружениях, доля обновления которых составила 95%.

Как ранее передавало ИА Регнум, 12 декабря главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев заявил, что морскую группировку ядерных сил России полностью обновили. Он добавил, что ядерные силы были и продолжат оставаться гарантом безопасности для России на глобальном уровне.

Президент РФ 19 ноября подписал указ об утверждении новой редакции доктрины по ядерному сдерживанию. В новой версии содержится расширенная категория стран и военных блоков, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, а также дополненный перечень военных угроз, для нейтрализации которых необходимы такие действия.