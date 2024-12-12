Санкт-Петербург, 12 декабря, 2024, 14:05 — ИА Регнум. На сегодняшний день морскую группировку ядерных сил России полностью обновили и это продолжает быть приоритетом для страны. Об этом 12 декабря заявил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ Александр Моисеев.

«Морская группировка ядерных сил РФ полностью обновлена — это остаётся приоритетом для нашей страны», — заявил он в ходе пленарного заседания XIV Международного форума «Арктика: настоящее и будущее», который проходит в Санкт-Петербурге.

Моисеев добавил, что ядерные силы были и продолжат оставаться гарантом безопасности для России на глобальном уровне.

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