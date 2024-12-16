Москва, 16 декабря, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Россияне понимают, за что сражается страна в ходе специальной военной операции. Об этом заявил президент Владимир Путин 16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Станислав Красиль ников/РИА Новости

Он подчеркнул, что со стороны общества наблюдается огромная поддержка армии и флота.

«Люди понимают, за что мы сражаемся, что защищаем, помогают фронтовикам и сами встают в их ряды», — сказал глава государства.

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