Москва, 16 декабря, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах РФ составляет 95%. Об этом заявил президент Владимир Путин 16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны.

РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Россия уделяет серьёзное внимание наращиваю потенциала своих Вооружённых сил. Оснащение армии и флота современными образцами вооружений идёт ускоренными темпами, сказал президент.

Он заявил о необходимости поддержания в боевой готовности нестратегических ядерных сил.

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