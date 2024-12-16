Москва, 16 декабря, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Перед новогодними праздниками у россиян будет три выходных. Об этом 16 декабря напомнил министр труда и социального развития России Антон Котяков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

29-31 декабря будут последними выходными уходящего года, а в 2025 году каникулы продлятся до 8 января.

Всего на новогодние праздничные дни в 2025 году придётся 11 дней подряд. Как следует из утвержденного правительством производственного календаря, перед выходными будет шестидневная рабочая неделя — с 23 по 28 декабря.

Как передавало ИА Регнум, 13 декабря Котяков заявил, что возможность закрепления за 31 декабря в России официального статуса выходного дня на сегодняшний день неактуальна. По словам министра, существующий график позволяет сделать эту дату выходным путём переносов, чтобы граждане смогли подготовиться к новогодним праздникам и встретить их в кругу семьи.

12 декабря Госдума отклонила законопроект, предлагавший сделать 31 декабря нерабочим праздничным днём. Документ предусматривал включение дня в состав новогодних каникул наравне с 1–6 января вместо 8 января.