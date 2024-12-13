Котяков счёл неактуальным закрепление за 31 декабря статуса выходного
Глава Минтруда: закрепление за 31 декабря статуса выходного дня неактуально
Москва, 13 декабря, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Возможность закрепления за 31 декабря в России официального статуса выходного дня на данный момент неактуальна. Об этом 13 декабря заявил журналистам глава Минтруда РФ Антон Котяков.
По словам Котякова, существующий график праздничных дней позволяет сделать эту дату выходным путём переносов для того, чтобы у россиян была возможность подготовиться к новогодним праздникам для встречи их в семейном кругу.
«Соответственно, на данный момент этот вопрос не столь актуален в силу того графика, который у нас сейчас есть и в этом году, и в следующем году», — сказал он.
Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря Государственная дума отклонила законопроект с предложением сделать 31 декабря в России выходным днём. Документ внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента ещё в 2020 году. Авторы инициативы посчитали, что отнесение 31 декабря вместо 8 января к нерабочим праздничным дням позволит работникам более рационально использовать нерабочие праздничные дни.
В декабре 2024 года в России ожидается шестидневная рабочая неделя, когда суббота 28 декабря будет рабочим днем. Связанные с новогодними праздниками выходные дни при этом будут продолжаться 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.