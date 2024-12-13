Москва, 13 декабря, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Возможность закрепления за 31 декабря в России официального статуса выходного дня на данный момент неактуальна. Об этом 13 декабря заявил журналистам глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Олег Елков/ТАСС

По словам Котякова, существующий график праздничных дней позволяет сделать эту дату выходным путём переносов для того, чтобы у россиян была возможность подготовиться к новогодним праздникам для встречи их в семейном кругу.

«Соответственно, на данный момент этот вопрос не столь актуален в силу того графика, который у нас сейчас есть и в этом году, и в следующем году», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря Государственная дума отклонила законопроект с предложением сделать 31 декабря в России выходным днём. Документ внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента ещё в 2020 году. Авторы инициативы посчитали, что отнесение 31 декабря вместо 8 января к нерабочим праздничным дням позволит работникам более рационально использовать нерабочие праздничные дни.

В декабре 2024 года в России ожидается шестидневная рабочая неделя, когда суббота 28 декабря будет рабочим днем. Связанные с новогодними праздниками выходные дни при этом будут продолжаться 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.