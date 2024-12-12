Москва, 12 декабря, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Госдума отклонила законопроект, предлагавший сделать 31 декабря нерабочим праздничным днём. Соответствующая пометка 12 декабря появилась в карточке проекта.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Документ предусматривал включение дня в состав новогодних каникул наравне с 1–6 января вместо 8 января. На рассмотрение он был внесён ещё в 2020 году. Тогда авторы указали, что отнесение 31 декабря вместо 8 января к нерабочим праздничным дням позволит работникам более рационально использовать нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами.

Однако процесс забуксовал. Вопрос о судьбе 31 декабря летом 2021 года поднял глава Минтруда Антон Котяков. Тогда он отметил, что ведомство готово рассмотреть подобную инициативу.

Год спустя глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что продолжает ожидать отзыв правительства на поступивший законопроект. Депутат добавил, что будет повторный запрос в правительство РФ с тем, чтобы получить их отзыв на законопроект и дальше уже рассматривать его в комитете.

Наконец, в январе 2023 года правительство России не поддержало законопроект об установлении 31 декабря нерабочим праздничным днём. В правительстве считают, что решения нужно принимать каждый год, определяя, необходимо ли в конкретном случае переносить один из выходных дней на 31 декабря.