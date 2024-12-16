Москва, 16 декабря, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Российские пловцы Мирон Лифинцев и Кирилл Пригода, успешно выступившие на чемпионате мира в Будапеште, получат более 20 тыс. долларов каждый. Это следует из положения Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

EPA/ТАСС

Согласно положению федерации, World Aquatics выплачивает за первое место на чемпионате мира спортсменам и эстафетным командам по 10 тыс. долларов, за второе место — по 8 тыс., за третье место — по 7 тыс.

Таким образом, Лифинцев, который на турнире завоевал пять золотых медалей сам и ещё три в эстафетах, а также Пригода, выигравший помимо золота эстафет ещё три серебра на дистанциях 50, 100 и 200 м брассом, получат более 20 тыс. долларов каждый.

Дополнительно 25 тыс. долларов россиянам принёс мировой рекорд в финале мужской комбинированной эстафеты 4×100 м.

Чемпионат мира в Будапеште проходил с 10 по 15 декабря. От России в нейтральном статусе выступили 27 спортсменов.

Как передавало ИА Регнум, 13 декабря президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов с золотой медалью чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. По словам президента, пловцы доказали, что российская школа плавания является одной из сильнейших в мире.

12 декабря Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) запретила Федерации водных видов спорта России публиковать на своих ресурсах результаты россиян на чемпионате мира. Запрет также распространяется на личных тренеров спортсменов и национальную федерацию. При этом ограничения перестанут действовать 16 декабря, на следующий день после окончания чемпионата мира.