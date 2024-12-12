Москва, 12 декабря, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Международная федерация плавания (World Aquatics) запретила Федерации водных видов спорта России публиковать на своих ресурсах результаты россиян на чемпионате мира, который проходит в Будапеште. Об этом 12 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Andrea Masini/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Нельзя осуществлять публикации или иные виды коммуникации с любыми медиаканалами, которые связывают их участие в качестве нейтрального спортсмена со страной, потому что она находится в состоянии конфликта. Это касается даже публикации результатов, потому что спортсмены никак не должны ассоциироваться с национальной федерацией», — приводит агентство слова источника.

Отмечается, что запрет также распространяется на личных тренеров спортсменов и национальную федерацию. При этом ограничения перестанут действовать 16 декабря, на следующий день после окончания чемпионата мира.

В турнире, который проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря, принимают участие 27 российских пловцов. Российские и белорусские спортсмены допущены к соревнованиям в нейтральном статусе, им и сопровождающим лицам запрещено общаться с представителями СМИ.

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря российский пловец Мирон Лифинцевзавоевал золото на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Он победил на дистанции 100 м на спине. 18-летний спортсмен проплыл дистанцию за 48,76 секунды, побив юниорский мировой рекорд, установленный россиянином Климентом Колесниковым (48,90) в 2017 году.

Кроме того, российская команда в составе Лифинцева, Кирилла Пригоды, Арины Сурковой и Дарьи Трофимовой победила в смешанной комбинированной эстафете 4×50 м.