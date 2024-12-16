Москва, 16 декабря, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Проекты, которые реализуют выпускники «Мастерской новых медиа», важны, они приносят пользу людям. Об этом в ходе общения 15 декабря с выпускниками программы заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Александр Щербак/ТАСС

«Ваши проекты не просто качественные, профессиональные, современные, но и реально помогают людям. У вас нет возможности и права устать или пойти отдохнуть, от вас реально зависит борьба за умы подрастающего поколения, будущее нашей страны», ― отметил Кириенко.

По его словам, борьба с информационными нападками на Россию и фейками должна вестись через позитивные, светлые истории, надо искать их, помогать им возникать.

«Надо не оправдываться, а иметь огромное количество историй про героев специальной военной операции, которые такой же героизм проявляют, вернувшись в гражданскую жизнь», ― указал Кириенко.

Он указал на необходимость примеров межнациональной дружбы, взаимопомощи и взаимной поддержки.

«Сообщество выпускников «Мастерской новых медиа» и количественно, и качественно растёт. Вижу очень много интересных, ярких проектов: это шикарный клип «Курс на Курск», который был сделан для поддержки Курской области, целый ряд проектов в новых регионах в Донбассе, Новороссии, Курске, Белгороде», ― отметил первый замруководителя администрации президента РФ.

«Мастерская новых медиа» (проект АНО «Диалог» и АНО «Россия ― страна возможностей») занимается переподготовкой профессионалов в новых медиа.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак в рамках пленарного заседания международного форума «Диалог о фейках 2.0» в Москве заявил, что Россия готова обучать иностранцев фактчекингу. В связи с этим автономная некоммерческая организация создаёт Международную ассоциацию по фактчекингу. Он добавил, что одним из ключевых партнёров «Диалога» является «Мастерская новых медиа», которая будет заниматься обучением фактчекеров со всего мира.

Первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов 3 декабря сообщил, что по результатам четвёртого сезона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» участники создали более 1 тыс. решений для государства и бизнеса. За четыре сезона в проекте поучаствовали свыше 43 тыс. человек. В 2024 году организовали 10 хакатонов, из них восемь окружных, а также всероссийский и международный хакатоны.