Москва, 3 декабря, 2024, 23:53 — ИА Регнум. По результатам четвёртого сезона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» участники создали более 1 тыс. решений для государства и бизнеса. Об этом сообщили 3 декабря на пресс-конференции проекта.

За четыре сезона в проекте поучаствовали свыше 43 тыс. человек. В 2024 году организовали 10 хакатонов, из них восемь окружных, а также Всероссийский и Международный хакатоны.

«В четвёртом сезоне в нашем проекте зарегистрировалось более 11 тыс. участников из 20 стран мира и 80 регионов России… Общий призовой фонд десяти хакатонов в этом сезоне составил более 40 млн рублей», — отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Хакатоны «Цифрового прорыва» проводятся в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика», направленного на создание системы отбора кадров для решения задач с использованием технологий ИИ, развитие ИИ-сообщества и популяризацию продуктов на основе искусственного интеллекта.

Руководитель группы по координации и мониторингу реализации федерального проекта «Искусственный Интеллект» Национального центра развития Искусственного интеллекта при Правительстве РФ Юрий Сапожников уточнил, что за четыре года провели 66 хакатонов. По его мнению, такой формат необходимо развивать и продолжать, поскольку он несёт просветительскую функцию, даёт возможность выявить таланты, поднять кадровый потенциал отраслей и страны, предложенные решения можно использовать в экономике, соцсфере и государственном управлении.

Участники встречи также обсудили наиболее интересные кейсы от партнёров, решения команд, освещались уникальные проекты, появившиеся после проведения хакатонов.

Кроме того, в четвёртом сезоне активно проявили себя амбассадоры проекта, которые организовали «Летний БутКемп» для школьников. В ходе онлайн-интенсива для подростков в возрасте от 14 до 18 лет участники со всей страны прошли образовательную программу и приняли участие в кейс-чемпионате. Всего зарегистрировалось около 150 человек. В настоящее время в движении амбассадоров 55 человек, они прошли конкурсный отбор из более чем 800 заявок.

Каждый участник проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, оценку и обратную связь по разработанным решениям. Основными целями проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» является создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта, повышение уровня обеспечения российского рынка технологий ИИ квалифицированными кадрами, формирование и развитие ИИ-сообщества, популяризация, а также разработка и развитие продуктов с использованием искусственного интеллекта.

Как сообщало ИА Регнум, платформу «Россия — страна возможностей» создали по инициативе президента РФ Владимира Путина в соответствии с указом от 22 мая 2018 года. Российский лидер возглавляет наблюдательный совет организации. Платформа работает шесть лет, за это время её участниками стали жители 89 регионов России и 150 стран мира.

В рамках деятельности АНО «Россия — страна возможностей» организована работа образовательного центра — мастерская управления «Сенеж». Обучение здесь проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодёжь, управленцы и государственные служащие.