Москва, 20 ноября, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак в рамках пленарного заседания международного форума «Диалог о фейках 2.0», который проходит в Москве, заявил, что Россия готова обучать иностранцев фактчекингу.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«На сегодня есть две фактчекерские организации, известные в мире — IFCN и EFCSN. Посмотрев на карту, мы увидели, что более 120 стран не охвачены этими организациями. Мы считаем, что нужно дать возможность этим странам стать участниками фактчекерской организации с релевантным опытом и возможностями»,— заявил Табак

Специалист добавил, что в связи с этим автономная некоммерческая организация «Диалог» создает Международную ассоциацию по фактчекингу.

«Мы делаем возможным вступление для физических лиц, нам неважно, организация вы или конкретный фактчекер, главное, чтобы вы разделяли наши ценности и взгляды и были готовы совместно работать. Ключевым нашим партнером является ТАСС, а вторым партнером — «Мастерская новых медиа», которая будет заниматься обучением фактчекеров со всего мира»,— отметил Табак.

Для тех, кто не сможет приехать в Россию, будет предоставлен доступ к занятиям в формате онлайн. Эта работа будет проводится в рамках ассоциации «Дашборд», которую разрабатывает АНО «Диалог» в РФ.

Как передавало ИА Регнум, в марте этого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты Америки до и во время выборов президента России готовили большое количество фейков разного характера. По её словам, США использовали хакеров, чтобы подорвать процесс голосования на выборах.