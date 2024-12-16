Москва, 16 декабря, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Российские военные в минувшие сутки нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов на Украине, сообщило 16 декабря Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

В ведомстве уточнили, что поражение инфраструктуре военных аэродромов нанесено в результате действий оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 133 районах.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты девять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Украинские войска на всех направлениях в зоне СВО потеряли до 1610 военных.

Так, подразделения группировки «Север» ВС РФ, действующей на харьковском направлении, нанесли поражение противнику у населённых пунктов Липцы, Волчанск и Харьков, а также отразили контратаку противника. ВСУ потеряли свыше 85 военных.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение и нанесла поражение ВСУ в окрестностях Двуречной, Загрызово, Лозовой, Глушковки и Купянска. Отражены четыре контратаки украинских штурмовиков. На этом направлении противник потерял свыше 500 бойцов, уничтожены два склада боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населённый пункт Елизаветовка в ДНР и нанесли поражение противнику в районах населённых пунктов Северск, Белогоровка, Трудовое, Островское, Курахово и Дачное. ВСУ потеряли до 345 военных.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ понесли потери в окрестностях Шевченко, Щербиновки, Новооленовки, Новопустынки, Петровки и Дзержинска (украинское название — Торецк) в ДНР. На этом направлении отражены девять контратак. ВСУ потеряли свыше 440 бойцов.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили двигаться в глубину обороны противника, нанесли поражение ВСУ у Разлива, Зелёного Поля и Времевки в ДНР. Отражены три контратаки ВСУ. Украинские войска потеряли до 185 бойцов и немецкий танк Leopard.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение ВСУ в окрестностях Новоандреевки в Запорожской области, Антоновки, Янтарного и Никольского в Херсонской области. Противник потерял свыше 55 военных, также уничтожены четыре склада боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, ВС РФ, отвечая на атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам, наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что среди целей нет жилых домов или объектов социальной инфраструктуры.