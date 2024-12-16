Москва, 16 декабря, 2024, 08:38 — ИА Регнум. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков напомнил, что у граждан есть три выходных перед новогодними праздниками, отвечая на вопрос о вероятности сокращения рабочего дня 28 декабря.

«У нас 29,30,31 — три дня выходных… Работать-то всё-таки надо», — пояснил Котяков в беседе с «РИА Новости».

По утверждённому правительством графику новогодних и рождественских праздничных дней, 30 декабря — это выходной день за счёт переноса рабочего дня на субботу, 28 декабря. Выходной на 31 декабря перенесён с 7 января, поэтому новогодние каникулы стали непрерывными, но последняя рабочая неделя в уходящем году будет шестидневной.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Котяков заявил, что возможность закрепления за 31 декабря в России официального статуса выходного дня на данный момент неактуальна.

12 декабря Государственная дума отклонила законопроект с предложением сделать 31 декабря в России выходным днём. Документ внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента ещё в 2020 году. Авторы инициативы посчитали, что отнесение 31 декабря вместо 8 января к нерабочим праздничным дням позволит работникам более рационально использовать нерабочие праздничные дни.