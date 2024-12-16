Сеул, 16 декабря, 2024, 05:12 — ИА Регнум. Временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля вызовут на допрос 18 декабря. Об этом 16 декабря сообщило агентство Yonhap.

Republic of Korea

"Совместная группа полиции, Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) и следственного подразделения министерства обороны заявила, что в среду будет добиваться явки Юна в суд по обвинениям в мятеже и злоупотреблении властью", -пишет агентство.

Отмечается, что Юн Сок Ёль обвиняется в том, что он является зачинщиком мятежа в связи с объявлением им военного положения 3 декабря.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря Юн Сок Ёль ввёл в Южной Корее военное положение. Он заявил, что такая мера нужна для искоренения ориентированных на КНДР сил и защиты свободного конституционного порядка. Решение о военном положении президент принял после экстренного ночного совещания. Он заявил, что оппозиция ведёт антигосударственную деятельность и готовит мятеж.

4 декабря парламент Южной Кореи внёс на рассмотрение вопрос об объявлении импичмента Юн Сок Ёлю за его решение ввести военное положение. Для отстранения президента от власти необходимо было 200 голосов парламентариев. Предложение об объявлении импичмента поддержал 191 депутат от оппозиции. Парламент Южной Кореи не смог объявить импичмент президенту из-за недостаточного количества голосов.

7 декабря, главная оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи «Тобуро» намерена добиться объявления импичмента Юн Сок Ёлю и готова поднимать этот вопрос в парламенте каждую неделю. Представитель партии Юн Чжон Кун заявил, что это предложение будет вноситься на каждом пленарном заседании.

Следователи южнокорейской полиции допустили возможность подачи заявления на ордер на арест Юн Сок Ёля.