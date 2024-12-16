Москва, 16 декабря, 2024, 04:40 — ИА Регнум. Экс-замдиректора департамента военного имущества Министерства обороны Владимир Шишов причастен к хищению более 600 млн рублей. Об этом заявил начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Андрей Курносенко.

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«Совместно с ФСБ России задокументировано хищение более 600 млн рублей, выделенных на реализацию специального инфраструктурного проекта, совершенное заместителем директора департамента военного имущества Минобороны России при участии руководителей ряда коммерческих организаций», — приводит ТАСС слова Курносенко.

Отмечается, что Шишова задержали 27 октября 2023 года по подозрению в мошенничестве. Кроме него, по делу проходил и второй фигурант — глава инвестиционной финансовой компании (ИФК) «РНГС капитал» Дмитрий Левченко.

Как передавало ИА Регнум, 29 ноября суд заочно арестовал бизнесмена Сергея Овчинникова, обвиняемого в организации хищения зданий Минобороны РФ в подмосковной Балашихе и Москве. Овчинников объявлен в розыск. Ещё три фигуранта дела находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

18 октября Следственный комитет информировал о том, что в подмосковной Балашихе был выявлен факт хищения у Минобороны России комплекса из 15 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 244 млн рублей. В конце октября стало известно, что в организации этого преступления обвиняют Овчинникова.

В ноябре СК РФ установил факт хищения ещё одного имущественного комплекса Минобороны общей стоимостью 700 млн рублей. Речь идёт о хищении 24 объектов недвижимости. По этому делу проходят Овчинников, а также бывший начальник управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николай Грачёв, бывший конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона» (принадлежит МО РФ) Алексей Асташкин и гражданин Евгений Потапов. Их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).