Тегеран, 15 декабря, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Совет национальной безопасности Ирана призвал парламент страны доработать законопроект, предусматривающий строгое наказание за нарушение правил ношения хиджаба. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщило информационное агентство EFE.

Rouzbeh Fouladi/Global Look Press

По его данным, член меджлиса (парламента) Ирана Алиреза Салими заявил, что власти внесут поправки в законопроект и передадут их на рассмотрение парламента.

На прошлой неделе председатель парламента Ирана Мохаммад Бакер Галибаф сообщал, что 13 декабря отправит законопроект на подписание президенту Масуду Пезешкиану. Но глава государства выражал сомнения по поводу новых правил и отмечал, что не хотел бы нагнетания конфликтов в обществе.

Изначально законопроект предусматривал, что все женщины будут обязаны носить хиджабы, а за их отсутствие будут выписывать штрафы или даже заключать в тюрьму.

Как передавало ИА Регнум 14 ноября, в Иране планируется открыть клинику для лечения женщин, не желающих носить хиджаб. В клинике будут посвящать потенциальных пациентов в особенности ношения хиджаба, а также предоставлять «научное и психологическое» лечение стремления к снятию хиджаба. При этом пациенты будут находиться там на добровольной основе.

9 ноября студентку Исламского университета Азад в Тегеране Аху Дарьяи, которая 2 ноября разделась до нижнего белья в знак протеста против ношения хиджаба, поместили в психиатрическую больницу.