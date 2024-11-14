Тегеран, 14 ноября, 2024, 23:49 — ИА Регнум. В Иране отказывающим носить хиджаб женщинам начнут оказывать психологическую помощь. Об этом 14 ноября сообщила глава иранского департамента женщин и семьи штаба по поощрению добродетели и предотвращению порока Мехри Талеби.

Hajourei Ha

«В Тегеране откроется психологическая клиника, направленная на предотвращение снятия хиджаба, для подростков, молодых мужчин и женщин», — приводит телеканал Al Arabiya слова Талеби.

По её словам, в клинике будут посвящать потенциальных пациентов в особенности ношения хиджаба, а также предоставлять «научное и психологическое» лечение стремления к снятию хиджаба.

При этом пациенты будут находиться в клинике «на добровольной основе», утверждает чиновница. Так, отметила Талеби, деятельность заведения будет содействовать «достоинству и скромности».

Как передавало ИА Регнум, 9 ноября студентку Исламского университета Азад в Тегеране Аху Дарьяи, которая 2 ноября разделась до нижнего белья в знак протеста против ношения хиджаба, поместили в психиатрическую больницу.

Официальный представитель правительства Фатемэ Мохаджерани заявила, что из полицейского участка её перевели в реабилитационный центр, но не уточнила, какое лечение ей назначили. По словам Мохаджерани, студентка является «проблемным человеком», которому требуется лечение. Возвращаться в университет девушке нельзя, все дальнейшие решения могут быть приняты только после лечения, добавила она.

Представитель университета Амир Махджоб сообщил, что девушка находилась под сильным психологическим давлением и страдала психическим расстройством — это установили в полицейском участке. По словам правозащитников, власти Ирана не раз объявляли женщин, несогласных с идеологией правительства, нестабильными с точки зрения психики. Были случаи принудительной госпитализации, отмечает издание IranWire.