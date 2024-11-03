Тегеран, 3 ноября, 2024, 14:47 — ИА Регнум. В Тегеране студентка разделась до нижнего белья в знак протеста против притеснений со стороны людей, ответственных за ношение хиджаба. Об этом сообщило 3 ноября издание Iran International.

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Накануне, 2 ноября, на неё напали сотрудники службы безопасности в Исламском университете Азад, заявив, что она носит неправильный хиджаб. Тогда она сняла одежду и села в таком виде во дворе Научно-исследовательского отделения университета, где её сфотографировали очевидцы.

Как заявил представитель гендиректора по связям с общественностью Исламского университета Азад Амир Махджуб, девушку задержали силовики.

«После непристойного действия студентки Научно-исследовательского отделения университета вмешалась служба безопасности кампуса и передала её правоохранительным органам», — заявил Махджуб.

Другие студенты рассказали, что сотрудники службы безопасности предъявили девушке претензии за то, что она не надела платок. В ходе конфликта они порвали её одежду. Кроме того, при задержании её ударили головой об нечто твёрдое — столб или дверь автомобиля. У неё текла кровь.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года в Тегеране погибла 22-летняя Махса Амини. Правоохранители объяснили её смерть сердечным приступом, но родные погибшей утверждают, что у неё не было проблем со здоровьем и девушку смертельно избили сотрудники полиции нравов.

Дело Амини получило широкий общественный резонанс, в стране начались протесты. Власти в ряде районов временно отключили интернет. В протестах участвовало несколько тысяч человек, порядка 200 погибли, включая сотрудников полиции. В декабре того же года полицию нравов упразднили.

В последнее время власти усилили меры по контролю над соблюдением правил ношения хиджаба. В ряде вузов, в том числе в Университета Аль-Захра в Тегеране, внедрили технологию распознавания лиц на входных воротах, закрывая доступ студентам, внешний вид которых не соответствует строгим законам о хиджабе.